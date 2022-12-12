Премьер Украины Шмыгаль заявил о нежелании цивилизованных стран нападать на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цивилизованные страны не хотят атаковать Россию.

«Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество», - заявил глава украинского правительства в интервью французскому телеканалу France 24.

Как писал сайт KP.RU, в ходе интервью Шмыгаль также заявил, что Украина нуждается в поставках только оборонительных вооружений от Запада, назвав в первую очередь системы противовоздушной обороны (ПВО). «Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию», - завил украинский премьер.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что никогда не разделял подход о войне с Россией и уничтожении русского народа, отметив также, что Россия является сильной державой.