Опрос: 45% россиян планируют работать или подрабатывать на новогодних праздниках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты сервисов "Работа.ру" и "Подработка" провели исследование и выяснили, планируют ли россияне работать или брать подработки на новогодние праздники.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более пяти тысяч граждан из всех регионов России, 45% опрошенных признались, что планируют работать или подрабатывать.

Из них 22% сообщили, что будут работать, 14% будут подрабатывать, а еще 9% респондентов будут заниматься и тем, и другим. Об этом пишет Газета.Ru.

Одними из самых популярных вариантов подработки на новогодних праздниках граждане отметили сборщика заказов в магазинах и водителя.

Ранее "Известия" писали, что после новогодних праздников легко адаптироваться к рабочему режиму позволит сокращение времени утреннего сна уже со 2 января. По словам сомнолога Александра Калинкина, в праздники у многих людей режим сна сильно отличается от нормального. Однако возвращаться в привычный режим следует как можно быстрее, считает он.

Также RT сообщал, что согласно новому исследованию, 6% россиян встретят Новый год на рабочем месте, а 3 из 4 россиян (77%) планируют встретить Новый год дома.