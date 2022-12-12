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НовостиВ мире12 декабря 2022 19:16

Зеленский заявил, что Киев следит за политическим климатом в Вашингтоне, потому что Украине будет очень сложно без поддержки США

Украинский президент назвал США лидером поддержки Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский заявил, что Киев следит за политическим климатом в Вашингтоне, потому что Украине будет очень сложно без поддержки США

Зеленский заявил, что Киев следит за политическим климатом в Вашингтоне, потому что Украине будет очень сложно без поддержки США

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix заявил, что Украине будет очень сложно без поддержки США, поэтому официальный Киев следит за политическим климатом в Вашингтоне.

«Мы понимаем ,что происходит в США, мы за этим следим, это правда, для нас это важно, потому что США - лидер в поддержке Украины, и без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно», - заявил украинский лидер, отметив, что вопрос о завершении украинского конфликта «также зависит от этой поддержки», указав, что необходима «более мощная помощь».

Зеленский заявил, что Украина прислушивается к сигналам со всех сторон, поскольку при изменении климата в политике США, в Конгрессе, «это может очень сильно повлиять на помощь» Киеву. По его словам, в определенный момент Украина была обеспокоен замедлением поддержки.

Напомним, ранее глава союза французских предпринимателей заявил, что США благодаря конфликту на Украине оказались в выгодном положении, в отличии от европейских стран.