Экс-премьер Дагестана Меджидов получил пять лет колонии по делу о хищении у Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мещанский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, а также штраф в размере 900 тысяч рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Подельник экс-главы правительства республики Фиряза Фарманова был приговорен к четырем годам условно и штрафу 800 тысяч рублей.

Экс-премьер обвиняют в хищении на сумму 108 млн рублей у Министерства обороны РФ. Как сообщается, данные средства были выделены на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.

Часть выделенных российским военным ведомством средств была направлена на счета предприятия «Русская радиоэлектроника», которым руководил Меджидов. По версии следствия. он пролоббировал размещение госзаказа на своем заводе. Меджидов и Фарманов были задержаны летом 2020 года.