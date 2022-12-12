Названы три увлекательных источника финансовой грамотности для детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В современном мире познакомить ребенка с финансами и правилами обращения с деньгами родители могут без особого труда, причем в увлекательной форме. По словам начальника отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольги Миловой, для этого есть масса ресурсов.

- Онлайн-курсы, игры (в том числе компьютерные), мультфильмы, сказки и развивающие книги ...Как показывает практика, их любят не только дети, а знания, которые закрепляют эти форматы, пригодятся при решении важных финансовых задач в жизни, - объяснила эксперт в беседе с изданием Ридус.

Также Милова напомнила, что в начале 2019 года ЦБ РФ выпустил онлайн-игру "Тайна потерянной копилки".

- Она помогает разобраться, как грамотно обращаться с деньгами, планировать расходы и копить на свои цели. А также учит распознавать финансовых мошенников, знакомит с финансовыми терминами, - поясняет представитель регулятора.

Среди других источников финансовой грамотности она назвала мультфильмы. Одним из бестселлер нескольких поколений, который одинаково любимый детьми и родителями, являются "Смешарики".

При этом, если не стоит забывать и про книги, считает Милова. В качестве примера она привела произведение "Буратино, или Золотой ключик".

- Лиса Алиса и Кот Базилио напоминают нам, что будет со сбережениями, если вложить их в финансовую пирамиду. А "Простоквашино" - настольная книга сельского бизнесмена! - подмечает эксперт.