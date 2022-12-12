Эндокринолог Тананакина предупредила о рисках появления лишнего веса при переедании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина предупредила россиян, что к набору лишнего веса и переедания может привести длительное употребление алкоголя.

- Переедание часто приводит к лишнему весу, вздутию, вызывает изжогу и тошноту. Чрезмерная еда и употребление спиртного в течение одной новогодней ночи не так страшны для здоровья, как если такой образ жизни растянется на неделю и больше, - объяснила эксперт РИАМО.

При этом она добавила, что провоцировать у человека аппетит могут специи, пряности, кислые продукты. Все дело в том, что они приводят к повышенной секреции пищеварительных ферментов, что стимулирует аппетит и приводит к перееданию.

Тананакина подчеркнула, что вкусная еда - один из главных атрибутов праздника, однако не стоит ограничивать себя только ей.

- Общайтесь, танцуйте, двигайтесь, гуляйте - чем вы активнее, тем меньше времени проведете за столом, - уточнила врач.

Ранее ОТР писал, что поздний ужин не всегда приводит к набору веса, и по этой причине его могут позволить себе даже и те, кто мечтает похудеть. По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, ночью в организме человека начинает вырабатываться гормон роста – соматотропин. Это самый сильный жиросжигающий гормон, который всего за час может сжечь около 150 граммов жировой ткани.

Также RT сообщал, что нутрициолог Елена Свиридова дала советы по составлению зимнего рациона. По ее мнению, первая и самая главная рекомендация перед составлением идеального рациона - пить больше воды. Также желательно включить в рацион рыбу.