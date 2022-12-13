GT: признание Меркель показало истинное отношение Запада к России

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель своим громким заявлением фактически подорвала доверие к Западу Фото: REUTERS

Недавнее публичное признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели подписания Минских соглашений показало, что коллективный Запад всегда лицемерно относился к России. Такое мнение высказано в материале популярного китайского интернет-издания Global Times.

По словам автора материала, западные страны никогда по-настоящему не рассматривали Москву в качестве партнера по диалогу и намеренно разжигали конфликт на Украине. «Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договоренности», — подчеркивается в статье.

Ранее Меркель фактически публично призналась в том, что подписанные несколько лет назад при посредничестве Запада Минские соглашения фактически были направлены не на урегулирование конфликта на Украине, а лишь на подготовку Украины к масштабной военной агрессии в отношении Донбасса (которую Меркель и другие западные политики безосновательно называют "освобождением Донбасса") и прямому вооруженному противостоянию с Россией.

Впоследствии слова Меркель прокомментировал российский президент Владимир Путин, который заявил, что ему жаль было слышать подобное признание, так как он в момент подписания Минских соглашений верил в искреннее желание западных лидеров поспособствовать мирному урегулированию конфликта вокруг Донбасса.