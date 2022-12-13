Павел Дуров признан богатейшим человеком ОАЭ по версии Forbes

Павел Дуров признан самым богатым бизнесменом ОАЭ Фото: REUTERS

Журнал Forbes признал российского миллиардера, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова богатейшим бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Информация об этом опубликована на официальном сайте международного делового издания.

Согласно подсчетом авторов рейтинга Forbes, в настоящее время размере финансового состояния Павла Дурова составляет 15,1 миллиарда долларов США. Эта сумма позволяет ему занимать первое место в списке самых богатых бизнесменов ОАЭ.

Ранее Дуров уже возглавлял подобный рейтинг - в 2021 году Forbes также признавал его самым богатым бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов.

Гражданство ОАЭ Дуров получил в феврале минувшего года. Таким образом, в настоящее время Дуров одновременно является гражданином по меньшей мере четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.