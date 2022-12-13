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НовостиОбщество12 декабря 2022 23:50

Мария Захарова расплакалась, читая стихотворение Владимира Высоцкого о войне

Официальный представитель МИД РФ не сдержала эмоций, декламируя стихотворение "Мы вращаем землю"
Александр КИСЛОВ
Мария Захарова публично расплакалась во время интервью, читая стихи Владимира Высоцкого

Мария Захарова публично расплакалась во время интервью, читая стихи Владимира Высоцкого

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расплакалась при прочтении стихотворения Владимира Высоцкого "Мы вращаем Землю" во время большого интервью актёру и телеведущему Вячеславу Манучарову на его официальном YouTube-канале.

Захарова публично призналась, что крайне эмоционально и очень лично воспринимает строки этого стихотворения Высоцкого.

"Он [Высоцкий] писал это про тех, кому сносят памятники в Прибалтике, и на что, как сказала латвийская певица Лайма Вайкуле, "у них есть право". Я прихожу на работу, и у меня стоят за спиной и живые, и мертвые", - отметила высокопоставленный российский дипломат в разговоре с Манучаровым.

"И они спрашивают: там, где вы принимаете решения, работаете, реализуете, каждый день делаете все так, как надо, искренне, честно, до конца, от себя? Вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились и считаете, что все ничего", - добавила Захарова.

Композиция "Мы вращаем Землю" принадлежит к циклу военных песен Высоцкого. Она исполняется от лица советских солдат, которые сначала в ходе сражений Великой Отечественной войны 1941-1945-гг. годов отступали под натиском гитлеровских войск, а затем повернули ход истории, погнав фашистов со своей земли. Высоцкий крайне эмоционально и трепетно относился к военной теме, поэтому практически все стихотворения и песни так называемого его "военного цикла", по мнению многочисленных литературоведов, считаются одними из ярчайших образцов гражданской лирики знаменитого исполнителя и поэта.