Мария Захарова расплакалась, читая стихотворение Владимира Высоцкого о войне

Мария Захарова публично расплакалась во время интервью, читая стихи Владимира Высоцкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расплакалась при прочтении стихотворения Владимира Высоцкого "Мы вращаем Землю" во время большого интервью актёру и телеведущему Вячеславу Манучарову на его официальном YouTube-канале.

Захарова публично призналась, что крайне эмоционально и очень лично воспринимает строки этого стихотворения Высоцкого.

"Он [Высоцкий] писал это про тех, кому сносят памятники в Прибалтике, и на что, как сказала латвийская певица Лайма Вайкуле, "у них есть право". Я прихожу на работу, и у меня стоят за спиной и живые, и мертвые", - отметила высокопоставленный российский дипломат в разговоре с Манучаровым.

"И они спрашивают: там, где вы принимаете решения, работаете, реализуете, каждый день делаете все так, как надо, искренне, честно, до конца, от себя? Вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились и считаете, что все ничего", - добавила Захарова.

Композиция "Мы вращаем Землю" принадлежит к циклу военных песен Высоцкого. Она исполняется от лица советских солдат, которые сначала в ходе сражений Великой Отечественной войны 1941-1945-гг. годов отступали под натиском гитлеровских войск, а затем повернули ход истории, погнав фашистов со своей земли. Высоцкий крайне эмоционально и трепетно относился к военной теме, поэтому практически все стихотворения и песни так называемого его "военного цикла", по мнению многочисленных литературоведов, считаются одними из ярчайших образцов гражданской лирики знаменитого исполнителя и поэта.