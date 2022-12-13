Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 декабря 2022 0:01

DPA: большинство стран ЕС решили заморозить средства для Венгрии из фонда Евросоюза

Запад нашел способ наказать Венгрию за критику антироссийских санкций
Александр КИСЛОВ
Венгрию официально лишат возможности воспользоваться причитающимися ей деньгами из фонда ЕС

Венгрию официально лишат возможности воспользоваться причитающимися ей деньгами из фонда ЕС

Фото: REUTERS

Подавляющее большинство стран - членов Европейского союза согласились заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране. Однако сумма не должна быть такой большой, как предлагает Еврокомиссия (ЕК), сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на собственные дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

По его информации, причиной этого решения являются опасения относительно того, что средства ЕС используются в Венгрии не по назначению из-за неадекватных мер по борьбе с коррупцией.

Однако некоторые венгерские политики и политические аналитики уже публично заявляют о том, что, возможно, в реальности причиной для отказа в предоставлении стране финансирования по линии Европейского союза может являться регулярная критика антироссийских санкций Запада со стороны властей и дипломатов Венгрии.

Так, с публичными заявлениями и высказываниями о ненужности, нелогичности и пагубности антироссийских санкций для всей Европы и всего "коллективного Запада" в целом неоднократно открыто выступали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Не исключено, что именно эти высказывания влиятельных местных политиков в итоге и стоили Венгрии солидных финансовых траншей со стороны ЕС.