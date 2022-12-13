Венгрию официально лишат возможности воспользоваться причитающимися ей деньгами из фонда ЕС Фото: REUTERS

Подавляющее большинство стран - членов Европейского союза согласились заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране. Однако сумма не должна быть такой большой, как предлагает Еврокомиссия (ЕК), сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на собственные дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

По его информации, причиной этого решения являются опасения относительно того, что средства ЕС используются в Венгрии не по назначению из-за неадекватных мер по борьбе с коррупцией.

Однако некоторые венгерские политики и политические аналитики уже публично заявляют о том, что, возможно, в реальности причиной для отказа в предоставлении стране финансирования по линии Европейского союза может являться регулярная критика антироссийских санкций Запада со стороны властей и дипломатов Венгрии.

Так, с публичными заявлениями и высказываниями о ненужности, нелогичности и пагубности антироссийских санкций для всей Европы и всего "коллективного Запада" в целом неоднократно открыто выступали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Не исключено, что именно эти высказывания влиятельных местных политиков в итоге и стоили Венгрии солидных финансовых траншей со стороны ЕС.