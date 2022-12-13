Пушилин рассказал об освобождении более половины территории ДНР от боевиков ВСУ

Денис Пушилин заявил, что ВС РФ уже удалось освободить более 50% территории ДНР Фото: из соцсетей

Более 50 процентов территории ДНР освобождено от украинских военных. Информацию об этом официально распространил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Освобождено территорий ДНР… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении (для нас это самое важное), то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большой, нежели уже на освобожденных территориях», — сообщил Пушилин в интервью информагентству РИА Новости. Согласно заявлению главы ДНР, главная задача — освобождение всей территории ДНР в конституционных границах. Военные делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс, заверил он.

Проведение специальной военной операции РФ на территории Украины началось 24 февраля 2022 года. Решение о применении Вооруженных сил России на Украине ради предотвращения геноцида мирного населения Донбасса со стороны боевиков ВСУ принял российский президент Владимир Путин. Он также обозначил две главные задачи СВО, стоящие перед российскими военными - полная денацификация и демилитаризация всей Украины.

В сентябре нынешнего года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам проведения всенародных референдумов на этих территориях официально вошли в состав России на правах четырех самостоятельных регионов. Сейчас часть этих субъектов, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, находится под оккупацией украинских боевиков, перед армией России стоит задача освободить эти территории и вернуть их под контроль РФ.