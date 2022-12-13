Пушилин сообщил об успехах российской армии на двух направлениях линии соприкосновения

Врио главы Донецкой народной республики выступил с важным публичным заявлением о ходе СВО Фото: из соцсетей

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе сейчас сложная, но российские военные продвигаются на Угледарском, Марьинском и других направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Обстановка остаётся сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперёд. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперёд», — заявил он в интервью информагентству РИА Новости. По словам Пушилина, на Марьинском направлении постоянно идут бои, однако об определенных успехах ВС РФ уже можно говорить с уверенностью.

Ранее Пушилин публично сообщил о том, что Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции сумели полностью освободить об боевиков ВСУ и неонацистских украинских формирований более 50 процентов территории Донецкой народной республики. При этом, как подчеркнул врио главы ДНР, перед военными РФ стоит задача полностью выдавить украинскую армию из Донбасса в целом и из Донецкой народной республики в частности - это является одной из важнейших целей СВО на Украине.

Военная спецоперация России на Украине была начата 24 февраля текущего года. По словам президента РФ Владимира Путина, на призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины.