Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский представил лидерам стран G7 ("большой семерки") собственный план по урегулированию ситуации в стране. Для того, чтобы добиться прекращения огня, по его мнению, необходимо выполнить лишь три условия.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об освобождении более половины территории ДНР от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по его словам, сейчас российская армия ведет активные наступательные действия на двух направления линии соприкосновения в Донбассе.

Американское агентство Bloomberg допускает, что уже в обозримой перспективе Россия сможет вновь стать лидером европейского газового рынка и оказаться главным поставщиком голубого топлива для ЕС.

Приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы американская судья заявила о том, что не считает его террористом и не верит в то, что он планировал участвовать в убийствах граждан США. По словам служительницы Фемиды, Бут занимался бизнесом и не являлся представителем какой-либо террористической структуры.