В платежи за ЖКУ включат установку и обслуживание "умных" счетчиков

В платежках за ЖКУ появится новая строка за оплату установки "умных" счетчиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Умные" счетчики в жилых домах планируется перенести с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающих организаций, а счета за их установку и обслуживание, в том числе плановые проверки, включат в платежи ЖКУ.

Как сообщает газета "Известия", соответствующее поручение дал Минстрою вице-премьер Денис Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

Информацию подтвердили в Минстрое, уточнив, что вопрос масштабного внедрения "умных" счетчиков прорабатывается.

Генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин уточнил, что такая мера избавит потребителей от необходимости самостоятельно искать компании, которые занимаются установкой, проверкой и заменой "умных" счетчиков.

Иногда в подобных поисках люди наталкиваются на мошенников, из-за чего несут дополнительные финансовые убытки, уточнил эксперт.

Уткин добавил, что проверка подобных устройств требуется, в зависимости от модели, раз в 3-6 лет, а замена – примерно раз в 15 лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, В России с 1 декабря 2022 года выросла коммуналка. Традиционная ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги случилась раньше срока - вместо 1 июля 2023 года ее было решено перенести на начало декабря. Формально в этом году для россиян размер коммуналки увеличился два раза.