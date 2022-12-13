Власти опровергли увеличение платежей за ЖКХ из-за установки "умных" счетчиков

В аппарате Дмитрия Чернышенко уверены, что стоимость услуг ЖКХ снизится при использовании "умных" счетчиков Фото: Даниил ОПАРИН

Реализация поручения заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко по переводу "умных счетчиков" на баланс ресурсоснабжающих организаций не увеличит размер коммунальных платежей.

Как пишет ТАСС, об этом заявили в аппарате вице-премьера во вторник, 13 декабря 2022 года, опровергнув сообщения в средствах массовой информации о возможном увеличении стоимости ЖКУ.

В аппарате Дмитрия Чернышенко добавили, что методику расчета стоимости коммунальных услуг планируется скорректировать, что должно снизить их стоимость при использовании "умных" счетчиков.

"Предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием умных счетчиков", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, газета "Известия" сообщила о том, что установка, проверка и замена "умных" счетчиков повлияет на размер платежей, так как счета за их установку и обслуживание, в том числе плановые проверки, рассматривается включить в ценообразование коммунальных услуг.

Генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин уточнил, что такая мера избавит потребителей от необходимости самостоятельно искать компании, которые занимаются установкой, проверкой и заменой "умных" счетчиков.