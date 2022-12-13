Пушилин сообщил о безуспешных попытках наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отбили контратаки украинской армии Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались организовать наступление на Краснолиманском направлении, но российские войска отбили все контратаки. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Что касается Краснолиманского направления, ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед", - уточнил Пушилин.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Вооруженные силы России продолжили наступление на Краснолиманском направлении, заняв выгодные рубежи и позиции.

Напомним, в начале декабря Вооруженные силы Украины перебросили свои элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления. Замечены, в частности, прибытие аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко уверен, что такие действия связаны с успехами российских войск в ЛНР и связанной с этим угрозой прорыва украинской линии обороны.