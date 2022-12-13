Член Совфеда уверен, что Россию попросят вернуться в европейский Олимпийский союз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вадим Деньгин, член комитета по международным отношениям в Совете Федерации отреагировал на новости о возможном переходе Олимпийского комитета РФ из Европы в Олимпийский союз Азии. Он пояснил, что даст смена спортивной прописки.

Сенатор отмечает, что вопрос вовсе не в уходе. Спортивная олимпийская семья продолжает внутри дружить и коммуницировать, но спортивные чины берут на себя право лишать российскую сборную участия в тех или иных соревнованиях.

Он уверен, что нужно выждать время, и тогда те, кто еще вчера принимал отрицательное решение, изменят свою позицию.

- К нам обратятся, к нам приползут, нам скажут: простите, мы не так интерпретировали, мы не так поняли, вы нас не так поняли, давайте общаться, давайте дружить, - говорит Деньгин «Газете.Ru».

Он подчеркивает, что задача России – участвовать во всех мероприятиях и не рушить мосты.

- Надо, чтобы наши спортсмены, тренировались, были в форме, чувствовали заботу нашего министерства, что сейчас и происходит. И нужно активно поддерживать наших спортсменов как болельщики, потому что им нужна наша любовь, - заключил он.

Олимпийское движение сделает шаг назад, если российские атлеты не смогут посетить Олимпиаду в Париже, такую позицию 12 декабря высказала глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс. Однако у спортсменов из РФ не должно быть возможности выступать под государственным флагом, пишет газета "Известия".

Теннисистов из России также могут допустить до выступления на Уимблдоне в следующем году. у россиян появился шанс принять участие и в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщает Пятый канал.