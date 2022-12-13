Юрист перечислил приметы, которые обезопасят от вложений в онлайн-пирамиду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году Банк России выявил 871 финансовую пирамиду и 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Жертвами таких организаций становятся простые люди, которые теряют свои накопления.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы, как распознать пирамиду в сети.

Эксперт отмечает, что после перехода в виртуальное пространство смысл деятельности пирамид не изменился. Организаторы привлекают инвестиции в проект с высокой доходностью, обещают хороший доход, но шанс хоть что-то заработать есть только у первых участников. «Дивиденды» им выплачиваются за счет следующих участников.

Срок жизни у пирамиды не долгий, а потом организаторы пропадают вместе с деньгами. Но часто пропадают не навсегда, а пытаются повторить успешную схему, создавая новую пирамиду, новый сайт и оплачивая рекламную кампанию.

Прежде чем решиться на вложения, стоит поискать информацию о компании в реестре финансовых пирамид Центробанка РФ на официальном сайте регулятора.

Второе правило – проверка документов. У организаторов нужно запросить лицензию на ведение деятельности по привлечению денежных средств. Если увиливают, то стоит насторожиться и разорвать контакты с мошенниками.

- Если же документ предоставлен, его так же нужно проверить на сайте Центробанка: преступники часто предоставляют поддельные или относящиеся к другой организации документы. Внимательно сверьте документы, ведь расхождение даже в одной букве может привести к финансовым потерям, - комментирует юрист «Газете.Ru».

Третье правило — организация должна дать аргументированный ответ на вопросы о том, как вкладчику поможет заработать эта инвестиция. Все лозунги о финансовой свободе, обеспеченной жизни – это всего лишь громкие слова. Обещание доходности в 20% не более, чем алчность.

Если вложения уже сделаны, то вернуть назад свои деньги будет непросто. Первым делом нужно подать заявление в полицию и лучше, чтобы таких было как можно больше. Если вина организаторов будет признана, то можно подавать требование о компенсации.

Но, к сожалению, чаще всего организаторы пирамид не имеют никакого ликвидного имущества, чтобы на него не наложили арест.

- Важно помнить, что дела по возмещению ущерба очень сложны и не всегда перспективны. Если вам навязывают юридические услуги со стопроцентной гарантией успеха – не стоит доверять таким обещаниям, - заключил эксперт.

В Москве начал работать координационный совет по повышению финансовой грамотности населения. Он будет координировать работу органов власти, а также организаций, которые участвуют в реализации направлений повышения финансовой грамотности населения, сообщает РИАМО.

Кстати, в ЦБ отметили, что в 2022 году число финансовых пирамид увеличилось. Частично рост количества выявленных интернет-проектов в сравнении в прошлым годом объясняется тем, что Банк России более четко и качественно настроил свою систему мониторинга интернет пространства, сообщает "Москва 24"