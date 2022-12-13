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НовостиВ мире13 декабря 2022 5:51

Американский инвестор Роджерс предрек рост напряженности в отношениях США и Европы

Бизнесмен полагает, что Брюссель будет винить Вашингтон в своих экономических проблемах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Евросоюз будет винить США в своих экономических проблемах

Евросоюз будет винить США в своих экономических проблемах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономические проблемы Евросоюза приведут к росту напряженности в отношениях США и Европы. Такой прогноз озвучил американский инвестор, сооснователь инвестиционного фонда Quantum Джим Роджерс в беседе с РИА Новости.

"Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать, - аргументировал Роджерс. - Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты".

По его оценке, одной из основных причин такого развития событий станет американский закон о борьбе с инфляцией.

Собеседник агентства добавил, что напряженность в отношениях не говорит о конце сотрудничества.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения Соединённых Штатов и Европы рискует завершиться скандалом и в результате привести к разделу "совместно нажитого имущества".

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Документ, составляющий 755 страниц, включает в себя налоговую реформу. 27 министров финансов стран ЕС обсудили этот закон и выразили опасение, что инициатива США нанесет ущерб европейским компаниям и экономике.