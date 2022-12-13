Подрыв ВСУ моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым Фото: ru.wikipedia.org

Подрыв Вооруженными силами Украины моста в районе Мелитополя Запорожской области не затронул сухопутный коридор в Крым, сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Как объяснил глава ассоциации в беседе с РИА Новости, движение по мосту носит локальный характер и находится на одном из въездов Мелитополя. Эта переправа не задействована в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым, поэтому ее подрыв не нарушил движение по сухопутному коридору на полуостров, заявил он.

Как писал сайт KP.RГ, в районе Мелитополя в понедельник, 12 декабря, прогремели два взрыва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщив, что взрывчатка была заложена у опоры моста. По его словам, основной целью украинских диверсантов была попытка нарушить поставки на территории Запорожской и Херсонской области жизненно важных грузов, среди которых лекарства, продукты, а также стройматериалы.