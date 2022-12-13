Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 21 декабря 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», – сказано на сайте Росавиации.

Другие аэропорты России работают в штатном режиме. Как отметили в ведомстве, изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний нужно уточнять на их официальных сайтах.

Напомним, ранее ограничения на полеты в российские аэропорты были продлены до 15 декабря.

Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов после начала специальной военной операции на Украине. Позже неоднократно принимались решения о продлении режима временного ограничения полетов.