Посольство РФ заявило, что в Канаде распространяют фейки о применении Россией кассетных боеприпасов

В Канаде распространяют фейки о применении Россией кассетных боеприпасов Фото: REUTERS

Канадские политики и СМИ распространяют фейковые сообщения об использовании Вооруженными силами России кассетных боеприпасов на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Оттаве.

«Средства массовой информации и некоторые политики тиражируют ложную информацию о том, что Россия кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда заключается в том, что Украина нарушает все свои международные обязательства», – сказано в Twitter посольства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщало об обстреле школ кассетными боеприпасами Вооруженными силами Украины.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России провели разминирование территорий освобожденных населенных пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и минометов со стороны ВСУ и националистических батальонов. На территории школы в Тростянецком районе Сумской области саперы обнаружили неразорвавшийся до конца кассетный боеприпас с сохранившейся маркировкой.