Страны Африки не поддерживают позицию США по конфликту на Украине

Африканские лидеры и Белый дом по-разному видят решение конфликта на Украине Фото: REUTERS

Лидеры африканских стран не поддерживают позицию Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

"Обе стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира", - говорится в публикации.

Высокопоставленный сотрудник американской администрации в беседе с журналистом уточнил, что идея США "наказать Россию" не понравилась лидерам государств Африки, которые настаивают на дипломатическом решении сложившейся ситуации.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что оружие, поступающее Украины от стран Запада, попадает к террористам в странах бассейна озера Чад. Бухари отметил необходимость усиления контроля за перемещением оружия в Нигерии, Нигере, Камеруне и Чаде.

Напомним, Великобритания собирается разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы не допустить распространения российского влияния на эти государства.