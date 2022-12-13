Названа дата выборов главы и парламента ДНР

Денис Пушилин Фото: REUTERS

Выборы главы и парламента Донецкой народной республики (ДНР) состоятся в Единый день голосования. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в Единый день голосования", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же беседы Денис Пушилин рассказал, что более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных. По его словам, главная задача — освобождение всей территории ДНР в конституционных границах. Военные делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс, заверил политик.

Напомним, в конце сентября 2022 года прошли референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.