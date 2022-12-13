В США назвали условие для установления прочного мира на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Установление прочного мира на Украине возможно при участии Соединенных Штатов, считает научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики профессор Уолтер Рассел Мид.

В материале для The Wall Street Journal эксперт призвал власти США подумать, какие соглашения могут быть достигнуты с Россией, Западом и Украиной. По мнению Мида, конфликт на Украине нужно завершить быстро во избежание дальнейших разрушений. Кроме того, считает он, нужен мирный договор, а не «вооруженное перемирие», которое заставит Европу «находиться в постоянном военном положении».

Кроме того, по словам профессора, конфликт на Украине не должен завершиться «расчленением Российской Федерации», поскольку это вызовет «хаос и войну на Кавказе», а также поспособствует усилению Китая и распространению ядерного оружия среди тех, «кто больше заплатит».

Как отметил МИД, Россия «вряд ли откажется от всех территорий, которую Украина хочет вернуть, выплатит репарации, которых хочет Украина», однако Запад способен помочь сделать «неизбежно несовершенный мирный договор» приемлемым для Киева.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал длительность урегулирования украинского конфликта, отметив, что этот процесс будет непростым.