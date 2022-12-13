Житель Абакана задержан за госизмену после попытки вступить в ВСУ

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на госизмену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который планировал прибыть в одну из стран СНГ для последующего перелета на Украину с целью вступления в Вооруженные силы этой страны и участия в боевых действиях против российских военных. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ во вторник, 13 декабря 2022 года.

В ведомстве добавили, что для доказательства своих намерений мужчина ранее совершил акт вандализма против административных зданий органов власти, в связи с чем стал фигурантом уголовного дела.

Действия задержанного квалифицированы как покушение на государственную измену, к которой с июля 2022 года приравнивается переход на сторону противника. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ предъявила обвинение в госизмене геодезизсту Валерию Качину. Его этапировали из Биробиджана в Москву для следственных действий. Подробности уголовного дела в отношении ученого неизвестны - они находятся под грифом "Секретно".