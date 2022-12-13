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НовостиПолитика13 декабря 2022 8:17

В Госдепе США считают, что введенный потолок цен привел к снижению стоимости российской нефти

Лимит был введен, чтобы лишить РФ доходов, которые она будет использовать для ведения спеоперации, отметили в Вашингтоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Госдепе США считают, что введенный потолок цен привел к снижению стоимости российской нефти

В Госдепе США считают, что введенный потолок цен привел к снижению стоимости российской нефти

Фото: REUTERS

Введенный странами Запада потолок цен на нефть из России уже привел к снижению ее стоимости, считают в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

Как заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, «даже в случае стран, которые формально не присоединились к нему, лимит оказывает влияние и способствует снижению цен на российскую нефть». Кроме того, утверждает он, цена на сырье упала еще до вступления потолка в силу.

«Мы ввели этот лимит цен, чтобы глобальный энергетический рынок продолжал оставаться стабильным, не предоставляя при этом РФ дохода, который мог бы использоваться в боевых действиях на Украине», – отметил Прайс.

Напомним, 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет России не понесет потерь в связи с введением потолка цен на нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.