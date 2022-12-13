Путин предложил изучать в вузах историю религий России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил министерству науки и высшего образования рассмотреть вопрос о преподавании учебного курса (модуля) "История религий России" в высших учебных заведениях. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Работа будет вестись совместно с Российским историческим обществом и Межведомственной комиссией по историческому просвещению.

Президент поручил подготовить доклад на эту тему до 15 марта 2023 года. Ответственными назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста заработной платы бюджетников в стране такими же темпами, как в среднем по экономике. Соответствующие поручение российский лидер дал по итогам совещания с правительством РФ.