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НовостиПолитика13 декабря 2022 8:29

«Ведомости»: Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть

Документ будет действовать до 1 июля 2023 года, его действие может быть продлено
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть

Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть

Фото: REUTERS

Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть, который был введен странами Запада, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации «Ведомостей», проект указа президента России предусматривает запрет продажи нефти странам, присоединившимся к лимиту цен. Кроме того, продажа сырья будет запрещена, если в контракте потолок цен фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку, то есть на уровне 60 долларов за баррель. В документе также есть пункт об обходе запрета на совершение сделок с разрешения правительства РФ, уточняется в сообщении.

Как пишет издание, действие указа не будет распространено на контракты, совершенные до 5 декабря, когда потолок цен на российскую нефть вступил в силу. Документ будет действовать до 1 июля 2023 года, его действие может быть продлено. Указ еще будет детализирован в правительстве страны, рассказали собеседники газеты.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть. По его словам, указ Владимира Путина будет издан в ближайшие дни.

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года.