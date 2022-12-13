«Ведомости»: Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть

Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть Фото: REUTERS

Власти России согласовали механизм противодействия потолку цен на нефть, который был введен странами Запада, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации «Ведомостей», проект указа президента России предусматривает запрет продажи нефти странам, присоединившимся к лимиту цен. Кроме того, продажа сырья будет запрещена, если в контракте потолок цен фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку, то есть на уровне 60 долларов за баррель. В документе также есть пункт об обходе запрета на совершение сделок с разрешения правительства РФ, уточняется в сообщении.

Как пишет издание, действие указа не будет распространено на контракты, совершенные до 5 декабря, когда потолок цен на российскую нефть вступил в силу. Документ будет действовать до 1 июля 2023 года, его действие может быть продлено. Указ еще будет детализирован в правительстве страны, рассказали собеседники газеты.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть. По его словам, указ Владимира Путина будет издан в ближайшие дни.

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года.