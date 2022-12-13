Глава Минобороны Индии подтвердил столкновение с военными Китая на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Войска Индии пресекли попытку вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил индийский министр обороны Раджнат Сингх.

Глава Минобороны Индии заявил, что НОАК «попыталась в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в провинции Таванг». Индийские и китайские военные сошлись в рукопашном бою, несколько солдат с обеих сторон были ранены, передает Reuters.

Накануне сообщалось, что военные Индии и Китая устроили перестрелку на границе двух стран. Столкновение между индийскими и китайскими военными произошло еще в пятницу, 9 декабря. Как рассказал представитель Министерства обороны Индии, были ранены несколько солдат с обеих сторон, при этом ранения китайских военных оказались серьезнее.

Напомним, что ситуация на границе Китая и Индии в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая 2020 там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ходе столкновений более ста человек пострадали.

В середине июня 2020 в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые столкновения между индийскими и китайскими военными. Боевое оружие, по официальным данным, не применялось, в ход военные пускали камни и палки. Погибли больше 60 человек, свыше 70 получили ранения.