Видео задержания жителя Абакана за покушение на госизмену опубликовала ФСБ

Жителю Абакана за попытку вступления в ВСУ грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Кадр видео

Видео задержания жителя Абакана, который прибыл в Красноярск и пытался вылететь в одну из стран Содружества независимых государств ради вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ), опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

По версии следствия, подозреваемый намеревался принимать участие в боевых действиях против российских войск, а в качестве подтверждения своих намерений устроил акт вандализма против административных зданий органов власти, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.

Попытка перехода на сторону противника приравнивается к покушению на государственную измену. Санкции статьи предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, федеральная служба безопасности России опубликовала видео обмена гражданина РФ Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Россиянин рассказал, что для обмена на гражданку США его забрали прямо из тюремной камеры. По его словам, он летел в Абу-Даби через британский Манчестер. На кадрах, появившихся в социальных сетях, также показано, как Грайнер покидает колонию в Мордовии, а затем делится впечатлениями от своего освобождения.