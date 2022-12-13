Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте, пострадал один человек

В Элисте произошел взрыв газа в жилом доме Фото: управление МЧС по Республике Калмыкия

В Элисте произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает Главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

«В 08:30 в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия поступило сообщение о запахе гари. По прибытии и в ходе разведки установлено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси в многоквартирном жилом трехэтажном газифицированном доме», – говорится на сайте ведомства.

Взрыв повредил в одной из квартир три оконных проема и межкомнатные двери в одной их квартир. Пострадавший был госпитализирован. Из-за происшествия жителей дома пришлось эвакуировать. Причина взрыва и материальный ущерб устанавливаются, добавили в региональном МЧС.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в жилом доме в Рязани произошел взрыв бытового газа. Причиной инцидента стал самогонный аппарат. В результате произошло частичное обрушение, повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах. Спасатели обнаружили под завалами двух человек, их удалось спасти.