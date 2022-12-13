В России выявлено 5 977 новых случаев заражения коронавирусом 13 декабря 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В России выявлено по состоянию на 13 декабря 2022 года число госпитализированных с коронавирусом граждан выросло на 1 640 человек и увеличилось по сравнению с минувшими сутками на 159,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Также эксперты отмечают, что снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны, а еще в 10 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

- За сутки выздоровели 6 838 человек (на 35,9% больше, чем 12 декабря) ... Также в стране выявлено 5 977 новых случаев инфицирования. Умерли 59 человек, - сказано в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день вакцинация от коронавируса - самый действенный способ защитить себя и других от заболевания. Именно эта процедура позволит защитить себя от инфекции и оградить от опасности своих близких. Прививочная кампания идет по всей стране, в регионах пункты вакцинации работают в медучреждениях, торговых центрах. Развернуты также мобильные пункты, которые приезжают в самые отдаленные точки.