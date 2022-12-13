В Самарской области завершился финальный этап Хакатона

Мероприятие проводится министерством образования и науки Самарской области с целью развития IT-творчества детей и подростков и проходит с октября по декабрь в два этапа: отборочный (в дистанционном формате) и финальный (в очном).

Задания Хакатона формировались по тематическим трекам: мобильная разработка, веб-разработка, виртуальная и дополненная реальность. Принять участие могли команды из 2-3 школьников в возрасте от 12 лет до 18 лет (включительно). В этом году поступило 195 заявок от ребят из 24 регионов России. И только 16 лучших - встретились на трёхдневном финале на Самарской земле.

«Самарская область во второй раз принимает такое крупное мероприятие. В этот раз к нам приехали ребята из разных регионов России. Мы понимаем, что современное поколение с ранних лет погружено в информационные технологии. А это динамично развивающееся направление. Очень важно, чтобы у ребят была возможность обменяться опытом, пообщаться с такими же увлеченными IT сверстниками из других регионов, - рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Хакатон дает возможность создать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Этому направлению в нашем регионе уделяется большое внимание. В рамках национального проекта «Образование» мы обновляем материально-техническую базу школ, создали два «IT-куба» и Дом научной коллаборации, школьный кванториум и мобильный кванториум. По инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах. Но я всегда говорю, в национальном проекте «Образование» за каждой цифрой стоит успех каждого ребенка».

Три дня юные айтишники работали над кейсами от крупнейших компаний и вузов Самарской области. Участникам предстояло за ограниченное время создать IT-продукты, обеспечивающие решение реальных задач.

В сфере виртуальной и дополненной реальности победу одержала самарская команда «SHPUL'KE SQUAD».

Александр Андреев, воспитанник центра цифрового образования детей «IT-Куб – Самара», лидер команды: «В начале мы штурмуем идею, после этого распределяем в команде обязанности. У нас есть программисты, дизайнеры и 3д-моделлеры, которые создают образы для проекта. Такая технология работы над проектом позволила нам стать победителями».

По итогам «мозгового штурма» второе место по направлению VR/AR заняла команда из Нижнего Новгорода, третье – из Томска. В направлении Web-разработка в тройке лидеров участники из Ульяновска и Нижнего Новгорода. Лучшие Мобильные разработки представили школьники из Махачкалы, Арзамаса и Курска.

Илья Железняк (Кванториум, г. Томск): «Я увлекаюсь разработкой видеоигр с технологиями виртуальной реальности. Мы делаем разные игры, недавно заняли первое место в Екатеринбурге. Здесь у нас только третье место, но это всё равно победа. Просто наши конкуренты были сильнее нас. Спасибо организаторам за отличный хакатон».

В декабре поклонников технического творчества и адептов IT технологий ждет еще не одно мероприятие, приуроченное к пятилетию «Кванториум – 63».