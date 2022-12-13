В Казани из-за задержки самолета детям пришлось ночевать в автобусе

В Казани из-за непогоды перенесли рейс в Москву Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Дети прилетели из Москвы в Казань на всероссийские соревнования по плаванию «Юность России». После участия в этом спортивном мероприятии ребята должны были отправиться обратной домой, но из-за плохой погоды рейс был перенесен. Юные спортсмены вместе с другими взрослыми пассажирами остались в неопределенности. Авиакомпания не предоставила ночлег, поэтому ребятам пришлось переночевать прямо автобусе, который их доставил в аэропорт, сообщает Inkazan.

По словам родителей детей, представителей авиакомпании в аэропорту Казани не было, поэтому о заселении спортсменов в отель никто не смог позаботиться. Другие пассажиры сообщают, что, видимо, по этой же причине просидели в здании казанского аэропорта более шести часов – их никто так и не покормил, и не предоставил ночлег. По данным издания, недовольные пассажиры планируют взыскать ущерб с авиакомпании.