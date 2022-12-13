Сенатор Косачев заявил, что у Франции и Германии проявляется чувство самосохранения

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц своими заявлениями о гарантиях безопасности России и неделимости архитектуры европейской безопасности демонстрируют, что в Европе есть еще "остатки здравого смысла". Об это заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев во вторник, 13 декабря 2022 года.

"Чуть более внятные высказывания Макрона в пользу новой архитектуры безопасности после завершения украинского конфликта и чуть более вялые комментарии на этот счет Шольца говорят о том, что в более ответственно ведущих себя Франции и Германии сохраняются остатки здравого смысла и чувства самосохранения", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна предусматривать гарантии безопасности для России. Французский лидер напомнил о заявлении президента России Владимира Путина про то, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает вооружения, угрожающие ее безопасности.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц во ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией.

Шольц также добавил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. По словам главы немецкого правительства, ФРГ прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН).