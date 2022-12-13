Спецслужбы России предотвратили 64 теракта с начала 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с начала этого года были предотвращены 64 террористических акта, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций», – сказано на сайте ведомства.

Напомним, в конце ноября Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток». До этого спецслужбы предотвратили теракт в Севастополе.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который планировал прибыть в одну из стран СНГ для последующего перелета на Украину с целью вступления в Вооруженные силы страны. В пресс-службе ФСБ сообщили, что он планировал участвовать в боевых действиях против российских военных.