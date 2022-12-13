Росавиация продлила ограничение на работу аэропорта Платов в Ростове

Росавиация продлила ограничения на полеты до 21 декабря 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский аэропорт Платов продолжит простой. По распоряжению Росавиации, ограничение на работу авиагавани продлено, как минимум, до 21 декабря. Об этом сообщает rostovgazeta.

Напомним, воздушная гавань в Ростове не отправляет и не принимает пассажиров с февраля в связи с ограничениями на полеты в нескольких регионах. Также простаивают аэропорты Анапы и Краснодара, Геленджика, Симферополя, Элисты, Воронежа, Белгорода, Брянска, Курска и Липецка. Точные сроки, когда аэропорты будут открыты, не называются.

Авиакомпаниям приходится организовывать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам. За изменениями пассажиры могут следить на сайтах аэропортов.

Например, желающие попасть в Ростов через Москву по железной дороге — время в пути варьируется от 15 до 24 часов в зависимости от класса поезда. Альтернативный вариант — аэропорт Минеральных Вод. Отсюда фирменный поезд доезжает до Ростова за семь часов.