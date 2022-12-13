ВТБ улучшил условия по автокредитам с отложенным залогом

ВТБ снизил на 1,3 процентных пункта (пп - «КП») базовую процентную ставку по автокредитам с отложенным залогом и увеличил на 6,2 пп суммарный размер скидки за личное страхование и оформление карты "Автолюбитель". В результате минимальная ставка по программе теперь составляет 3,9%.

В настоящее время дисконт к ставке кредита при личном страховании заемщика достигает 9 пп. В свою очередь, скидка за оформление карты "Автолюбитель" составляет 2 пп, а за подачу онлайн-заявки – 0,6 пп. Таким образом, за счет суммы дисконтов клиенты могут снизить ставку по кредиту сразу на 11,6 пп – всего до 3,9% годовых.

«Чтобы поддержать заемщиков, мы существенно улучшили условия по автокредитам с отложенным залогом. Программа зарекомендовала себя как альтернатива кредиту наличными, позволяя клиентам оперативно получить деньги на руки. В то же самое время по этому продукту действует более низкая ставка за счет оформления автомобиля в залог в течение двух месяцев после сделки. Благодаря гибким условиям программа пользуется спросом у заемщиков - с начала ее запуска в мае ВТБ оформил автокредиты с отложенным залогом уже более, чем на 1 млрд рублей», - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.