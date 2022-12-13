Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 декабря 2022 9:50

Более 400 украинских националистов задержали на границе с Россией

Правоохранители также не допустили в РФ 1 026 человек, причастных к террористической деятельности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Более 400 украинских националистов задержали на границе с Россией Фото: Виталий Невар/ТАСС

Более 400 украинских националистов задержали на границе с Россией Фото: Виталий Невар/ТАСС

Пограничная служба и другие правоохранительные ведомства России задержали на границе более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», – рассказали журналистам в ведомстве.

Кроме того, правоохранители не допустили в Россию 1 026 человек, причастных к террористической деятельности.

Напомним, в НАК сообщали, что в 2022 году спецслужбы России предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Кроме того, была пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который планировал прибыть в одну из стран СНГ для последующего перелета на Украину с целью вступления в Вооруженные силы страны. В пресс-службе ФСБ сообщили, что он планировал участвовать в боевых действиях против российских военных.