Более 400 украинских националистов задержали на границе с Россией Фото: Виталий Невар/ТАСС

Пограничная служба и другие правоохранительные ведомства России задержали на границе более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», – рассказали журналистам в ведомстве.

Кроме того, правоохранители не допустили в Россию 1 026 человек, причастных к террористической деятельности.

Напомним, в НАК сообщали, что в 2022 году спецслужбы России предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Кроме того, была пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который планировал прибыть в одну из стран СНГ для последующего перелета на Украину с целью вступления в Вооруженные силы страны. В пресс-службе ФСБ сообщили, что он планировал участвовать в боевых действиях против российских военных.