МегаФон первым запустил облачный сервис на базе решений МойОфис

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МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному программному обеспечению на базе продуктов МойОфис. Решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта, теперь доступны в «МегаФон Облаке».

С помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира. Продукт подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям.

Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов. Срок подключения к платформе занимает не более одного дня, компания не несет затрат на установку и развертывание системы.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно», - отметил Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.