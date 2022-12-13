В Еврокомиссии заявили о сложностях согласования потолка цен на российский газ Фото: REUTERS

Согласование потолка цен на газ из России проходит в Евросоюзе сложно, поскольку между членами сообщества сохраняются разногласия, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Это будет сложно, поскольку позиции стран существенно различаются», – сказала она перед совещанием по вопросам энергетики.

Еврокомиссар призвала министров нарастить усилия по стабилизации энергетического рынка ЕС, однако отметила, что возможности здесь ограничены. По итогам совещании ЕК решит, если ли у стран ЕС воля к достижению широкого политического соглашения об основных параметрах механизма коррекции цен, сообщила Кадри.

Напомним, 24 ноября этого года министры энергетики стран Евросоюза не договорились о предельной цене на российский газ, отложив принятие решения до 13 декабря. Газета The Financial Times сообщала, что ЕС намерен понизить предполагаемый потолок цен на голубое топливо с 275 до 220 евро за Мвт.ч.