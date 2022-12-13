Ученые в США впервые получили прирост энергии при реакции термоядерного синтеза

Исследователи попытались воспроизвести процесс, который происходит на Солнце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американским ученым впервые удалось получить прирост энергии во время реакции термоядерного синтеза. Об этом сообщает издание Financial Times.

Удачный эксперимент проведен в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, расположенной в штате Калифорния.

Исследователи попытались воспроизвести процесс, который происходит на Солнце. Для этого они воздействовали на водородную плазму крупнейшим лазером в мире.

В ходе эксперимента было затрачено 2,1 мегаджоуля. При этом ужалось получить 2,5 мегаджоуля, что почти на 20% выше.

Журналисты сообщили, что прирост энергии был неожиданно большим, из-за чего повредилось диагностическое оборудование. Поэтому результаты еще предстоит уточнить.

Если успешное испытание подтвердится, то у термоядерного синтеза как источника экологически чистой энергии появится коммерческий потенциал, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приняла решение о досрочной остановке Большого адронного коллайдера. Работа коллайдера прекращена в понедельник, 28 ноября 2022 года. Это на две недели раньше, чем планировалось.

В ЦЕРН объяснили такое решение необходимостью экономии электроэнергии. В организации добавили, что в 2023 году планируется сократить эксплуатацию ускорительного комплекса на 20%.