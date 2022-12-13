Песков опроверг информацию о смене Путиным руководства Генштаба России
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Президент России Владимир Путин не издавал никаких указов о смене руководства Генерального штаба РФ, подобные сообщения являются «телеграммными утками», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграммные утки, коих огромное количество», –сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.
Как отметил Песков, Кремль никогда не комментирует подобные персуды и сплетник о кадровых назначениях, потому что их подавляющее ничем иным не является.
Ранее в ряде Telegram-каналов и в некоторых западных СМИ появилась информация о том, что российский лидер якобы подписал указ об отставке главы Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.
Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации президента РФ.