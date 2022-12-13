Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 декабря 2022 10:16

Песков опроверг информацию о смене Путиным руководства Генштаба России

Песков назвал «телеграммными утками» сообщения о смене Путиным руководства Генштаба России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков опроверг информацию о смене Путиным руководства Генштаба России

Песков опроверг информацию о смене Путиным руководства Генштаба России

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин не издавал никаких указов о смене руководства Генерального штаба РФ, подобные сообщения являются «телеграммными утками», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграммные утки, коих огромное количество», –сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как отметил Песков, Кремль никогда не комментирует подобные персуды и сплетник о кадровых назначениях, потому что их подавляющее ничем иным не является.

Ранее в ряде Telegram-каналов и в некоторых западных СМИ появилась информация о том, что российский лидер якобы подписал указ об отставке главы Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации президента РФ.