Песков опроверг информацию о смене Путиным руководства Генштаба России Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин не издавал никаких указов о смене руководства Генерального штаба РФ, подобные сообщения являются «телеграммными утками», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграммные утки, коих огромное количество», –сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как отметил Песков, Кремль никогда не комментирует подобные персуды и сплетник о кадровых назначениях, потому что их подавляющее ничем иным не является.

Ранее в ряде Telegram-каналов и в некоторых западных СМИ появилась информация о том, что российский лидер якобы подписал указ об отставке главы Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации президента РФ.