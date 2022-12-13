Песков исключил вывод российских войск с Украины до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не намерена выводить свои вооруженные силы с территории Украины до конца этого года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Об этом не может быть и речи», – сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран «Большой семерки» назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории республики.

Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более дальнобойных ракет. Второй шаг, по его словам – оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине. Кроме того, Зеленский настаивает на необходимости выполнения так называемой «формулы мира» – стратегии по разрешению украинского конфликта, автором которой является сам политик.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин после саммита ЕАЭС прокомментировал длительность урегулирования украинского конфликта. По мнению политика, его процесс будет непростым, а всем участникам процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле.