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НовостиПолитика13 декабря 2022 10:22

Песков назвал налаживание мирной жизни в новых регионах России главным приоритетом

Данная работа находится под контролем всех профильных ведомств
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Налаживание мирной жизни в новых регионах России является главным приоритетом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 13 декабря 2022 года.

"Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом", - подчеркнул Дмитрий Песков.

По его словам, на эти цели направляются "достаточно большие деньги". Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данная работа находится под контролем всех профильных ведомств.

Напомним, в сентябре нынешнего года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам проведения всенародных референдумов на этих территориях официально вошли в состав России на правах четырех самостоятельных регионов.