Боксерские перчатки, коньки и посещение музея: Глава Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания ребят из детских домов

Губернатор Василий Орлов снял с новогодней елки три письма с желаниями воспитанников детских домов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области проходит традиционная благотворительная акция «Стань Дедом Морозом»: все желающие накануне Нового года могут исполнить желания ребят, живущих в детских домах и приютах. Свои пожелания дети пишут в письмах, которыми украшают елку в холле здания областного правительства. Пять лет назад такое новогоднее деревце с посланиями впервые установили по инициативе губернатора. В этом году глава региона Василий Орлов традиционно снял с елки три письма-пожелания.

«Я снял три письма. Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей «Калачная». Обязательно все пожелания исполню», - рассказал Василий Орлов.

В этом году о своих желаниях рассказали воспитанники из 20 детских домов и приютов. Ребята написали письма, нарисовали рисунки и смастерили поделки. Всего от них пришло 479 пожеланий. Чтобы их исполнить, участнику акции нужно снять письмо с новогодней елки, показать его волонтерам и затем воплотить мечту ребенка в реальность. Акция будет проходить до 23 декабря.

«Прошу всех желающих принять в ней участие, поторопиться. Практика показывает, что письма разбирают быстро, 135 - уже сняли. Не упустите возможность почувствовать себя Дедом Морозом», - отметил губернатор.