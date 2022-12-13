Зеленский заявил, что Украине нужны поставки электроэнергии из ЕС Фото: REUTERS

Украине требуются поставки электроэнергии из стран Европейского Союза как минимум до конца отопительного сезона, объемом до двух гигаватт, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на конференции по помощи Киеву в Париже.

«Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем - до 2 гигаватт», - сообщил Зеленский.

Как отметил Зеленский, для этого нужно решение Евросети операторов систем передачи электроэнергии увеличить импортные мощности.

Он подчеркнул, что такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах».

Как писал сайт KP.RU, 11 декабря 2022 года президент Украины Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых сообщил, что в результате ракетных ударов уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее 18 ноября 2022 года премьер Украины Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ударов Вооруженных сил России.

При этом министр финансов Украины Марченко сообщал, что ущерб украинской инфраструктуре, нанесенный с февраля 2022 года, можно оценить в 100 миллиардов долларов.