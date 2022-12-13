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НовостиПолитика13 декабря 2022 10:49

Песков назвал предложения Зеленского о мире на Украине тремя шагами к продолжению боевых действий

Киеву необходимо принять во внимание реалии, сложившиеся за время боевых действий, отметил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал предложения Зеленского о мире на Украине тремя шагами к продолжению боевых действий

Песков назвал предложения Зеленского о мире на Украине тремя шагами к продолжению боевых действий

Фото: REUTERS

Три шага к приближению мира на Украине, предложенные Владимиром Зеленским, на самом деле являются тремя шагами к продолжению боевых действий, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это три шага к продолжению боевых действий», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, Украине необходимо принять во внимание реалии, которые сложились за время боевых действий в связи с политикой самого Киева. Эти реалии говорят о том, что в России в результате референдумов появились новые субъекты, отметил он. Представитель Кремля подчеркнул, что без учета этого какое-либо продвижение вперед невозможно.

Напомним, ранее президент Украины во время обращения к лидерам стран «Большой семерки» назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории республики.

Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более дальнобойных ракет. Второй шаг, по его словам – оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине.

Кроме того, Зеленский настаивает на необходимости выполнения так называемой «формулы мира» – стратегии по разрешению украинского конфликта, автором которой является сам политик.