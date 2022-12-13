Путин предложил построить новый город в Херсонской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке в Геническом районе построят новый город.

По его словам, возвести в регионе новый город предложил глава государства.

- Президент (РФ Владимир Путин) смотрит в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, - рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

При этом политик добавил, что по поручению российского лидера уже разрабатывается проект застройки данной территории. Там предусмотрено появление новых жилых кварталов со всей необходимой социальной инфраструктурой.

Ранее Следственный комитет России произвел расчет суммы для восстановления некоторых городов на новых территориях РФ. Более 223 миллиарда рублей понадобится на восстановление ряда городов на новых территориях России, подсчитали в ведомстве. Восстанавливать придется свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тыс. многоквартирных жилых домов и домов частного сектора.